Si ribaltano con barca di notte nel lago

(ANSA) - BRESCIA, 18 LUG - Due ventenni si sono ribaltati nella notte con la loro barca nelle acque del Lago di Iseo in provincia di Brescia. Sono stati recuperati dopo quasi un'ora di ricerche. Al momento non è ancora chiara la dinamica. I due non hanno riportato ferite e, seppur sotto choc, hanno rifiutato il ricovero in ospedale.