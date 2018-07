Arriva capsule collection Miu miu type

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Il nuovo alfabeto Miu Miu diventa una capsule collection di camicie, T-shirt, felpe e pantaloni in cotone. La 'Miu Miu type' nasce dall'allestimento della sfilata Miu Miu Autunno/Inverno 2018 dello scorso marzo a Parigi: gli eleganti saloni del Palais d'Iéna di Auguste Perret erano tappezzati di manifesti in carta bianca, ognuno con una grande illustrazione in bianco e nero, raffigurante un volto o un corpo femminile, intrecciato alla forma grafica di una lettera dell'alfabeto. Ora questo alfabeto diventa un nuovo linguaggio, tutto declinato su sfondo bianco.