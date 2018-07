A Milano primo sportello per i Rider

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - E' nato a Milano il primo sportello in Italia dedicato all'ascolto, all'informazione e alla consulenza per i rider delle piattaforme di food delivery. La struttura é stata inaugurata dall'assessore alle politiche per il lavoro Cristina Tajani.

Lo sportello, attivo il mercoledì e giovedì, oltre ad ascoltare le istanze dei rider fornirà consulenza sui temi del lavoro mentre, a partire da settembre, proporrà anche percorsi formativi gratuiti sulla sicurezza stradale, sicurezza sul lavoro e le norme basilari igienico sanitarie per il trasporto degli alimenti.

Nell'attesa della definizione a livello contrattuale dell'inquadramento contrattuale come "principale amministrazione locale interessata al fenomeno del food delivery - ha detto Tajani - intendiamo offrire uno sportello in cui trovare ascolto delle singole esigenze". Sullo sportello hanno espresso perplessità i segretari della Cgil e della Uil di Milano. Oggi si è svolta anche la riunione del primo tavolo territoriale sul tema dei rider.