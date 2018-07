Zapata, ho sposato progetto Atalanta

(ANSA) - BERGAMO, 17 LUG - "Gomez e Ilicic sono compagni di reparto di grandissima qualità, ma tutta l'Atalanta è un grande gruppo che può togliersi delle soddisfazioni". Dal ritiro nerazzurro Duvan Zapata, da ultimo arrivato aggregatosi solo giovedì scorso, dà un primo giudizio sulla sua nuova squadra.

"Sono qui perché mi hanno fatto sentire importante e perché ho sposato un progetto, mentre la Sampdoria non ha messo alcun ostacolo per trattenermi - spiega l'attaccante colombiano -.

Fisicamente mi serve ancora qualche giorno per mettermi alla pari con gli altri, ma ho trovato giocatori davvero in gamba e un allenatore a cui piace lavorare Con Gasperini, ritmi e schemi diversi rispetto a Giampaolo: "Non avevo mai sperimentato prima questi metodi di allenamento e devo anche adattarmi ai movimenti in più che qui vengono richiesti a chi gioca di punta - rimarca Zapata -, ma affronto questa avventura con entusiasmo e la consapevolezza di dover ricambiare sul campo l'accoglienza che mi hanno riservato i tifosi".