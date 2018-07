Rifugiati e disoccupati puliscono Milano

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Dopo la fase sperimentale nelle zone della Stazione Centrale e di via Padova -Loreto parte a Milano la seconda fase delle squadre 'Bella Milano', composte da disoccupati e migranti richiedenti asilo impegnati nella pulizia e la cura di sei zone della città. Le squadre non si occuperanno più solamente di pulizia, operando in parallelo con Amsa, ma avranno anche il compito di segnalare i casi di disagio sociale nei quartieri. Si amplia da oggi il raggio d'azione del progetto passando da due a sei zone presidiate: vengono confermate le aree della sperimentazione alle quali si aggiungono il Corvetto, Baggio, zona Sarpi e zona via Gola. In autunno l'obiettivo del Comune è quello di incrementare l'impegno arrivando a venti squadre che copriranno anche i quartieri di San Siro, Quarto Oggiaro, Niguarda, Molise-Calvairate e Gratosoglio.

I disoccupati delle squadre 'Bella Milano' vengono retribuiti con delle borse lavoro, di circa 500 euro al mese, mentre i richiedenti asilo lavorano su base volontaria.