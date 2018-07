Gallinari dona a Milano 3 playground

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - La star del Los Angeles Clippers e della Nazionale Italiana Danilo Gallinari donerà a Milano tre playground, riqualificati a sue spese, nei prossimi tre anni. Si partirà il prossimo 8 settembre, quando verrà restituito agli appassionati di basket il campo di Largo Marinai d'Italia.

I lavori inizieranno in circa 10 giorni, dureranno un mese e si concluderanno in tempo per il taglio del nastro, cui parteciperà anche lo stesso Gallinari. ''Sono cresciuto a Milano - ricorda Gallinari - e mi stanno molto a cuore gli oltre 130 campetti all'aperto sparsi per tutta la città. Per questo ho deciso di impegnarmi nel recupero di alcuni di essi perché ridare vita a questi playground significa dare la possibilità a molti ragazzi di avvicinarsi a questo sport e di sviluppare valori importanti come l'amicizia e il rispetto delle regole''.

Nei prossimi mesi verranno svelati gli altri due campi, più periferici, che saranno riqualificati da Gallinari.