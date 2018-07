Sicurezza: Boeri, in Triennale criticità

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - "L'incontro è andato bene, siamo venuti per rilevare alcune problematicità nelle aree intorno alla Triennale. C'è stata una risposta molto chiara e molto ferma e noi siamo molto soddisfatti". Lo ha detto il presidente della Triennale Stefano Boeri, uscendo dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura a Milano.

Durante l'incontro non sono stati presi "provvedimenti particolari, ma c'è una grande attenzione da parte del prefetto, del questore, del vicesindaco e di tutte le forze dell'ordine.

Questo è quello che volevamo e questo per noi è un risultato importante", ha continuato.

L'architetto è tornato a commentare anche l'aggressione di Niccolò Bettarini all'Old Fashion: "Non è stato un caso isolato: ci sono delle criticità, che abbiamo segnalato - ha ribadito Boeri - l'Old Fashion è affittuaria dei nostri locali e noi abbiamo un rapporto costante con loro". "È evidente che senza il coinvolgimento attivo dei gestori dei locali questa situazione non verrà mai risolta", ha concluso.