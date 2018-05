Spaccia con figli piccoli in auto, preso

(ANSA) - BRESCIA, 19 MAG - Spacciava droga e, per non attirare i sospetti, teneva in auto i due figli piccoli che hanno meno di dieci anni durante le trasferte per consegnare le dosi.

Un 33enne albanese è stato arrestato dai carabinieri a Sirmione, nel Bresciano, dopo aver venduto stupefacente ad un cliente che non poteva muoversi perché senza patente. A casa dello spacciatore, i militari hanno trovato 2.500 euro in contanti e dosi pronte ad essere vendute.