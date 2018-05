Raccolta fondi e un concerto contro Ddd

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Pagare uno stipendio a una ricercatrice del Centro di ricerche cliniche per le malattie rare di Ranica, sede bergamasca dell'Istituto Mario Negri di Milano, così che si dedichi esclusivamente allo studio della Ddd, meglio conosciuta come Malattia a depositi densi che colpisce 2/3 persone ogni milione di abitanti.

E' l'iniziativa dell'associazione "Progetto Ddd" che riunisce un gruppo di genitori con i figli colpiti da questo raro morbo e che per finanziare gli studi su questa rara malattia anche quest'anno hanno organizzato un concerto di musica classica per martedì 22 maggio al Conservatorio di Milano, ma anche risottate per 150 persone. "Nel 2017 abbiamo raccolto 80mila euro per questo scopo - spiega il presidente dell'associazione Fabrizio Spoleti - ed è una bella soddisfazione poter contribuire di tasca nostra alla studio della malattia".