Gattuso "Suso non vuole andare via"

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 19 MAG - "Io ho parlato con Suso, non vuole andare via. Il suo problema è che ha la clausola".

Così Rino Gattuso sul futuro dello spagnolo, che non potrà giocare l'ultima partita della stagione del Milan per infortunio ed è da tempo al centro di voci da mercato.

"I giocatori passano in ufficio, qualcuno a dire stro..., altri per cose serie, ma nessuno è venuto a bussare per dire che vuole andare via. Con Suso ho parlato, lui si trova benissimo al Milan, e il suo procuratore dice le stesse cose che sto dicendo io". "Mettiamoci in testa che in estate più di 3-4 giocatori non arriveranno, l'80-85% dei giocatori resterà - ha aggiunto - Deve arrivare gente con esperienza, professionisti in campo e a 360 gradi. Nelle partite importanti della mia gestione si è notata la mancanza di malizia ed esperienza. Vediamo cosa dirà la Uefa, se ci sarà il blocco del mercato, usciranno 3-4-5 o 6 giocatori e ne arriveranno 3 o 4".