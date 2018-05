Fiamme in casa a Milano, morto anziano

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Una persona anziana è deceduta, a Milano, a seguito di un incendio che ha devastato un appartamento in via dei Fiordalisi, nella periferia sud-ovest di Milano. Altre tre persone sono rimaste intossicate dal fumo sprigionato, ma le loro condizioni non sono preoccupanti.

E' accaduto intorno alle 16.30, quando i vigili del fuoco sono intervenuti al quinto piano di una palazzina. Una volta entrati nell'appartamento, e portati via tre persone, hanno trovato il corpo di una quarta persona completamente carbonizzato. Secondo quanto riferito dalla polizia, che sta compiendo gli accertamenti, si tratta di un uomo di 81 anni.

I feriti sono tre donne (di 60, 45 e 23 anni), portate negli ospedali di Niguarda e San Carlo. Le cause sono ancora da accertare.