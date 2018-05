Ucciso a Santo Domingo: arrestata la ex

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Per l'omicidio di Vittorio Giuzzi, l'ex camionista bresciano massacrato nella notte fra il 31 gennaio e il 1 febbraio nella sua casa di Batista, nella Repubblica Dominicana, è stata arrestata e ora si trova ai domiciliari l'ex moglie Teodora Mendez insieme alla nipote.

Lo riferiscono alcuni quotidiani nelle pagine locali riportando le parole del figlio di Giuzzi, Mirko, che con i fratelli ha parlato al giudice che a Santo Domingo si sta occupando delle indagini.

Subito dopo l'omicidio, che era sembrato una rapina finita male, era stato arrestato un ventiduenne del posto Nenen De La Paz Morillo, che aveva confessato. Le indagini sono però continuate, l'ipotesi è che la regista del delitto sia la dominicana da cui Giuzzi aveva da poco divorziato, lasciando la casa in cui vivevano insieme a San Juan e pensando poi di tornare in Italia.