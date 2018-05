Raduno di viaggiatori in bici a Mantova

(ANSA) - MANTOVA, 18 MAG - Più di 1.500 ciclisti hanno raggiunto Mantova per partecipare, dal 18 al 20 maggio, alla quarta edizione di Bam (Bicycle adventure meeting), il raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta.

Il programma del raduno nell'area verde sul lungolago Gonzaga prevede in tre giorni pedalate nel territorio attorno a Mantova e fino alle colline moreniche, con percorsi di 130, 70 e 50 chilometri, gincane per i bambini, musica live, workshop dedicati al viaggio in bici e incontri con i grandi viaggiatori come Dino Lanzaretti, reduce da un tour tra la Siberia e l'Asia.