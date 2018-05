Nove colpi in farmacia, presa banda

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Erano diventati l'incubo dei farmacisti: da gennaio a marzo scorso hanno compiuto nove rapine tra il quartiere Corvetto, a Milano, e l'hinterland sud-est (Segrate, San Donato, Peschiera Borromeo, San Giuliano Milanese). Tre dei malviventi erano stati arrestati a marzo, il quarto oggi. A tutti sono state notificate le ordinanze di custodia cautelare in carcere: tre marocchini di 19, 29 e 46 anni e il ricercato, un egiziano di 41 anni. Ai quattro sono contestati i 9 colpi, anche se a volte agivano in un gruppo da tre. A metà marzo i carabinieri di San Donato Milanese avevano arrestato tre membri della banda subito dopo l'ennesimo colpo, il quarto complice era riuscito a scappare. L'unico elemento ricorrente delle rapine era la scelta dell'obiettivo, tutte farmacie. Per il resto, il modus operandi subiva variazioni nella scelta dei mezzi con cui arrivare e fuggire e delle armi (coltelli o roncole). Il bottino quantificato è di circa 9 mila euro, soldi spesi per comprare droga, spesso nel boschetto di Rogoredo.