Mostre: a Milano la 'cucina astratta'

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Mangiare, bene, e prendersi un po' in giro. Nasce anche così la mostra fotografica 'La Cucina Astratta' di Giancarlo Degni presso la cucina dei Frigoriferi Milanesi a Milano, dove sono esposte immagini professionali che vogliono interpretare in modo diverso l'ossessione dilagante di fotografare i piatti appena serviti al ristorante. "Si percepisce in modo chiaro quel bisogno di costruire storie nelle quali poter riconoscere almeno una parte di tutti noi", commenta Denis Curti, direttore artistico della Casa dei Tre Oci a Venezia e fondatore di Still. L'incontro tra Degni e la cucina dello chef Marco Tronconi ha portato a fotografie scattate in condizioni di luce naturale o con l'unico ausilio di un pannello riflettente, che insistono sul dettaglio dei cibi, indagando sul particolare alla ricerca di una dimensione, appunto, astratta.

E l'autore conferma che "gli scatti sono così in un territorio prossimo al food porn", riferendosi proprio alla mania di postare le immagini di cibo sui social.