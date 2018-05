Lega, mandato pieno a Salvini

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - "Mandato pieno e unanime al segretario della Lega Matteo Salvini affinché si parta con il governo del cambiamento Lega-5stelle, per realizzare il programma su cui si esprimeranno gli italiani domani e domenica in oltre mille piazze da Nord a Sud". È l'indicazione arrivata dal Consiglio Federale della Lega, come riferisce una nota. "Se ci sarà l'ok degli italiani e ci sarà accordo sulla squadra, si parte".

Al Consiglio Federale, si legge ancora nella nota, c'è stata "soddisfazione di tutti perché il contratto di governo accoglie la politica del 'Prima gli italiani' e il 90% delle richieste delle Lega, dalla sicurezza al taglio delle tasse, dall'autonomia regionale alla riforma delle pensioni, dagli asili nido gratis per le famiglie italiane alla legittima difesa, dalla lotta alla precarietà alle nuove politiche sull'immigrazione, dalla difesa del Made in Italy in Europa alla chiusura dei campi rom".