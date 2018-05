Incastrato fra tram:assessore, più tutele

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - "I lavoratori della cosiddetta 'new economy' hanno diritto a forme estese di tutele e di welfare che includano anche la salute e la sicurezza". Lo afferma in una nota l'assessore con delega al Lavoro della Lombardia, Melania Rizzoli, dopo l'incidente in cui un fattorino di un ristorante partner della piattaforma 'Just Eat' è rimasto incastrato fra due tram, a Milano, mentre era impegnato in una consegna e ha perso una gamba. Secondo l'assessore, "affrontare questo tema diventa ogni giorno più urgente, l'incidente di Milano ne è solo un ulteriore segnale: per questo - ha aggiunto - l'assessorato vi aveva già concentrato la sua attenzione, convocando martedì le parti sindacali e datoriali per avviare un confronto".