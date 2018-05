Assalto con maxicoda a Piano City

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Una coda ordinata di oltre 200 metri da via Marina a via Palestro per assistere nel giardino della Gam di Milano al concerto inaugurale di Piano City con Aziza Mustafa Zadeh ha confermato il successo della manifestazione che in un fine settimana porta nei luoghi più svariati della città con oltre 470 concerti.

"Piano city c'è, ci sarà e sarà sempre più bella" ha promesso il sindaco Giuseppe Sala dando l'avvio alla kermesse davanti a oltre un migliaio di persone.

"Alle code - ha scherzato Sala - sono abituato dai tempi di Expo. Sono un sinonimo di successo. Piano city è diventato un elemento importante della primavera-estate a Milano. Cerchiamo di fare sempre meglio e quest'anno il meglio è essere in po' ovunque" con concerti in centro e periferia, nei musei, nelle biblioteche, nelle case e perfino in piscina.