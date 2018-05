Milano, accordo per maggiore apprendistato

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - E' stato firmato oggi, nella sede di via Vivaio della Città Metropolitana di Milano, lo 'Statement dell'Apprendistato'. L'accordo è stato siglato durante l'incontro sul progetto Fair, finanziato dal programma europeo Erasmus+ e coordinato dall'azienda speciale della Camera di commercio 'Formaper'. Tra i partecipanti, che si sono impegnati a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e imprese per una maggiore diffusione dell'apprendistato, l'assessore regionale al Lavoro Melania Rizzoli, i consiglieri della Città Metropolitana Elena Buscemi e Giorgio Mantoan, e il presidente di 'Formaper' Massimo Ferlini.

"I giovani - ha sottolineato l'assessore Rizzoli - sono la nostra priorità: l'impegno è di rafforzare un sistema che permetta loro di trovare spazio e intraprendere un percorso di crescita umana e professionale. Percorso rigorosamente di alta qualità". "Siamo impegnati per aiutare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro - ha aggiunto Ferlini - e per promuovere l'apprendistato con le imprese".