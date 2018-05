Direttore tecnico donna in Sanpellegrino

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Sanpellegrino ha nominato Tiziana Albanese Direttore Technical and Production dei suoi stabilimenti. La manager, ingegnere di 46 anni, "è la prima donna nella storia dell'azienda ad avere la responsabilità di tutti i 7 siti produttivi del Gruppo", ha spiegato la stessa Sanpellegrino. Con questa nomina Albanese entra nel Comitato di Direzione portando le quote rosa al 50%.

Albanese lavora da 10 anni nel Gruppo Nestlé. Ha iniziato come Industrial Performance Manager, curando curato i progetti di miglioramento operativo dei siti produttivi del Gruppo Sanpellegrino fino al 2011. In seguito ha diretto il sito produttivo di Ruspino, a San Pellegrino Terme, e ha lavorato anche in Svizzera nel quartier generale di Nestlé a Vevey, come Head of Factory Organisation Development. Ora, come Direttore Tecnico di Sanpellegrino avrà il compito di sviluppare industrialmente i nuovi lanci prodotto, migliorare l'efficienza e incrementare la capacità produttiva degli stabilimenti.