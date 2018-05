Di Maio incontra imprenditore fallito

(ANSA) - MONZA, 17 MAG - Il leader dei 5 stelle Luigi Di Maio ha incontrato oggi a Monza Sergio Bramini, nella villetta da cui l'imprenditore fallito, nonostante vanti crediti dallo Stato, sarà sfrattato domani.

"Evitiamo domani questo sfratto": è l'appello fatto da Di Maio arrivato a Monza per dare il suo sostegno a Sergio Bramini, imprenditore fallito che vanta crediti verso lo Stato e che il leader 5 stelle ha annunciato che sarà consulente del governo.

"Questo simbolo - ha spiegato - deve lavorare con noi al governo perché lo Stato possa smettere con questo genere di assurdità. Il che significa che dobbiamo cambiare le normative. È un imprenditore che ha lavorato per lo Stato e lo Stato non l'ha pagato. Ha continuato a pagare i contributi e gli stipendi ai dipendente e poi è fallito e lo stato gli ha mandato gli scagnozzi a prendergli la casa". "Domani - ha concluso - qui si rischia che ci sia lo sfratto della casa. Una famiglia che finisce in mezzo alla strada o comunque privata della sua abitazione, ingiustamente tolta ai proprietari, perché queste persone aspettano soldi dallo stato. Spero si possa trovare una soluzione".

Domattina, alle 11, anche Matteo Salvini andrà a casa di Bramini, già incontrato dal leader del Carroccio il primo maggio scorso.

Bramini ha avuto l'appoggio di molte persone: in 300 hanno organizzato un sit-in il giorno del pignoramento deciso dal Tribunale fallimentare di Monza previsto lo scorso 16 aprile e poi rimandato. Una nuova manifestazione è prevista per domani.

L'imprenditore monzese fallito vanta 4 milioni di euro di credito dallo Stato.