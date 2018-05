Come 'frenare' l'invecchiamento

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Si può dilatare la giovinezza? E invertire il processo di invecchiamento? Due domande a cui vuole rispondere 'L'età non è uguale per tutti', libro scritto da Eliana Liotta con il contributo di diversi medici e ricercatori dell'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano).

Il volume "racconta come educare se stessi a restare giovani, nel corpo e nello spirito, in base agli studi scientifici più attendibili. A 30, 50 o 70 anni". Ai contenuti hanno collaborato esperti di neuroscienze, nutrizione, cardiologia e chirurgia plastica, "insieme ad Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, lo scienziato italiano più citato nella letteratura internazionale". Secondo gli specialisti "la chiave per frenare il decadimento fisico e addirittura riportare indietro le lancette è spegnere l'infiammazione cronica: sono i piccoli fuochi silenziosi che ardono dentro di noi ad accompagnare le rughe sulla pelle e i mali più diffusi, dal cancro al diabete, dalle patologie cardiovascolari all'obesità e all'Alzheimer".