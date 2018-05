Alg, solidarietà a colleghi Mondadori

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Piena solidarietà ai colleghi di Mondadori da parte del sindacato dei giornalisti lombardi dopo l'annunciato progetto di cessione delle testate TuStyle e Confidenze.

"Siamo al fianco dei giornalisti Mondadori dopo che l'azienda ha annunciato la volontà di cedere le due testate a European Network - dichiara in una nota il presidente dell'Associazione lombarda dei giornalisti (Alg), Paolo Perucchini -. Essere editori significa investire in prodotti e in idee nuove per cogliere opportunità, sviluppi e mercati, puntando sempre sulla professionalità dei giornalisti. E' invece un peccato, e fonte di forte preoccupazione per il sindacato, che il più importante gruppo di periodici italiano scelga la strada del disinvestimento e annunci la cessione di due testate. Anche perché solo pochi mesi fa il management aveva ipotizzato un consolidamento del proprio core business, con l'ipotesi di acquisizioni".