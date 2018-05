Milano registrerà bambino con 2 mamme

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - Il Comune di Milano ha deciso di registrare all'anagrafe cittadina un bimbo con due mamme, come è già accaduto in altre città. Lo hanno affermato gli assessori alle Politiche sociali e ai Servizi Civici del Comune, Pierfrancesco Majorino e Roberta Cocco, rispondendo su Il Fatto Quotidiano di oggi alla rubrica della giornalista Selvaggia Lucarelli.

Alcuni giorni fa la giornalista aveva pubblicato la lettera di una mamma, Corinna Marrone Lisignoli, che chiedeva di replicare a Milano quanto avvenuto a Torino, cioè di registrare all'anagrafe il bambino che sta per avere con la compagna, come figlio di entrambe e non solo della madre biologica. "Per noi si tratta di una decisione che prosegue nel solco del riconoscimento dei diritti - si legge nella lettera degli assessori - campo nel quale Milano si conferma città pioniera!".