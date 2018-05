Anziano precipita e muore nel Lecchese

(ANSA) - LECCO, 16 MAG - Un escursionista di 76 anni della provincia di Monza e Brianza è morto oggi, precipitando da un sentiero attrezzato sul monte San Martino, una delle cime che sovrasta l'abitato di Lecco. L'uomo si trovava in compagnia di un amico quando, per cause in corso d'accertamento, avrebbe mancato un appiglio, cadendo rovinosamente. Sotto shock ma illeso il compagno d'escursione. Sul posto sono intervenuti, con l'ausilio di un elicottero, i tecnici volontari del Soccorso alpino. Vano ogni tentativo di soccorso. Complesse le fasi di recupero del corpo.