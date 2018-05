Nautica, Montenapoleone è Yacht Club

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Il Quadrilatero della Moda per una settimana si "veste alla marinara". Dal 14 al 20 maggio si tiene la quarta edizione di Montenapoleone Yacht Club, una settimana di incontri, dibattiti, eventi e mostre che vede le più prestigiose boutique del Quadrilateero della moda esporre gli ultimi progetti dei più rinomati cantieri nautici e yacht club del panorama internazionale. In vetrina, accanto alle griffes più rinomate, modellini in scala, disegni, fotografie e video degli yacht più belli al mondo. Nell'ambito dell'iniziativa spicca la mostra "Italy Rules The Waves", organizzata in collaborazione con la prestigiosa rivista Boat International, che per i suoi 35 anni presenta le migliori barche realizzate da cantieri e designer italiani. Il Montenapoleone Yacht Club riserva anche un approfondimento sul design nautico con la tavola rotonda "L'avanguardia italiana". Previsti tra gli altri gli interventi di Giovanni Soldini, dello skipper di Luna Rossa, Max Sirena, della presidente del Wwf, Donatella Bianchi.