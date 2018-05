Il presente al Wired Next Fest 2018

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - L'eminenza grigia del M5S Davide Casaleggio, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini e il biografo dei geni Walter Isaacson si aggiungono al cartellone di Wired Next Fest 2018, ai Giardini Indro Montanelli di Milano dal 25 al 27 maggio. Nella sesta edizione dell'evento milanese, presentata oggi, il focus è sulle contaminazioni, come quelle tra analogico e digitale nella vita comune, nella cultura, nella politica: "Wired Next Fest è diventato sempre più un festival sulla contemporaneità e meno sul futuro", ha detto il direttore di Wired Federico Ferrazza. Ai 175 speaker ospiti, oltre le già annunciate Chelsea Manning, Kate Crawford e Mitchell Baker, si uniscono l'astronauta Paolo Nespoli, lo scrittore Amitav Ghosh, Paola Cortellesi, Gué Pequeno e una reunion del cast e dei creatori di 'Boris'. In programma anche 15 concerti e diverse attività, tra robot e realtà virtuale.