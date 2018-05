Calcio: giudice, 3 giornate a Veretout

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Tre giornate di squalifica sono state comminate dal giudice sportivo di Serie A al fiorentino Veretout "per avere, al 50' st, durante un'azione di giuoco, colpito con un calcio alla gamba un calciatore avversario, senza alcuna possibilità di giocare il pallone".

Oltre al calciatore francese, sono stati squalificati - tutti per un turno - altri dieci giocatori: Toloi (Atalanta), Montolivo (Milan), Nainggolan (Roma), Behrami (Udinese), Borini (Milan), Cionek (Spal), Everton (Spal), Helander (Bologna), Masiello (Atalanta), Salamon (Spal). Una giornata di stop anche al vice-allenatore della Fiorentina Giacomo Murelli "per avere, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, allontanato un allenatore della squadra avversaria portando la propria mano aperta all'altezza del viso e spingendolo, senza violenza".