Rsu denuncia, aggrediti 2 dipendenti Atm

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - L'Rsu di Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, denuncia un aggressione da parte di più persone avvenuta, l'altra notte, in piazzale Cadorna, nei confronti di due dipendenti che erano intervenuti perché un mezzo si era dovuto fermare a causa di atti vandalici.

Sul posto è arrivata polizia e 118. Uno dei due addetti è stato portato all'Humanitas di Rozzano per essere medicato.

"Esprimo il mio sostegno e la mia vicinanza non solo ai due aggrediti, ma a tutto il personale di Atm che ogni giorno, e soprattutto ogni notte, lavora e viaggia esponendosi a grossi e sempre più evidenti rischi" ha commentato l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato convinto che le istituzioni debbano "intensificare il loro impegno e rendere più efficace il monitoraggio dei territorio imprimendo rigore e rispetto delle regole a tutela dei lavoratori".