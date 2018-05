Cattedra Unesco diritto cibo a Pomodoro

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - La città di Milano ha una cattedra Unesco dedicata al diritto e all'accesso al cibo. Si tratta della prima nel nostro Paese dedicata a questo tema ed è stata assegnata all'Università Statale di Milano e a Livia Pomodoro, che da tre anni è impegnata con il Milan Center for Food Law and Policy, di cui è presidente, a portare avanti l'eredità immateriale di Expo 2015. Il nuovo insegnamento è all'interno del corso di perfezionamento 'L'alimentazione tra salute, diritto e mercato', coordinato da Pier Filippo Giuggioli.

Alla presentazione Hilal Elver, Special Rapporteur dell'Onu per il Diritto al Cibo, ha sottolineato come "è significativo che questa cattedra sia stata assegnata a Milano, perché l'Italia ospita già altre organizzazioni internazionali legate al tema del diritto e della sicurezza al cibo, come la Fao a Roma. Inoltre rappresenta uno strumento per richiamare la politica all'urgenza di questi temi e per portare consapevolezza e conoscenza tra le giovani generazioni".