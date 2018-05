Acqua: Comuni del Sempione adottano Wsp

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Anche i sei Comuni del sistema acquedottistico del Sempione avranno a disposizione il Water Safety Plan (WSP), il sistema di analisi dell'acqua che prevede più controlli e più prelievi, adottato per la prima volta in Italia a marzo del 2017 da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano.

A Cornaredo, Bareggio, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese, Vanzago, ci sarà quindi acqua sicura, come si legge in un comunicato del Gruppo CAP, controllata 24 ore su 24 con tecnologie all'avanguardia, secondo standard qualitativi eccellenti e l'obiettivo è l'adozione "entro il 2020 del Water Safety Plan in tutti i comuni dell'area metropolitana di Milano", come ha spiegato Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato Gruppo CAP.