A Como telecamere sugli autobus

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Sugli autobus di Asf, che gestisce il servizio a Como e nel lecchese, sarà montato un sistema di videocontrollo.

Le telecamere, ha spiegato l'azienda in una nota, sono un modo di garantire la sicurezza degli autisti che hanno denunciato diverse aggressioni. Si tratta di un sistema che si aggiunge all'allarme collegato alle forze dell'ordine che è già stato montato sui mezzi. La decisione, ricorda la Provincia di Como riprendendo la notizia, è stata annunciata dopo che un dipendente è stato picchiato da cinque ragazzi che non volevano pagare il biglietto e un controllore nel lecchese è stato licenziato per gli insulti a un giovane che non aveva biglietto.

Dai sindacati arriva la richiesta che l'azienda si costituisca parte civile contro gli aggressori.