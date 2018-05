100mila alla nona Milano Food week

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Oltre 100.000 partecipanti, più del 40% rispetto al 2017, per un totale di 204 eventi gratuiti tra il 7 e il 13 maggio nelle 8 cucine tematiche disseminate per la città, senza contare quelli extra - più di 100 - inseriti nel palinsesto. Sono i numeri della nona Milano Food Week, dove sono state presentate più di 100 ricette in oltre 5.000 degustazioni "stellate" servite gratuitamente al pubblico, di cui il 30% proveniva dall'estero.

"Al termine di questi giorni davvero intensi e impegnativi, la certezza - dichiara Federico Gordini, ideatore e presidente della manifestazione - è quella di essere riusciti, nonostante le sovrapposizioni, a realizzare una delle Milano Food Week migliori di sempre con una risposta straordinaria da parte della città". Comune denominatore della settimana è stato il "carrello della spesa", pensato per supportare l'operato della Caritas Ambrosiana e di un gruppo di organizzazioni non profit.