Scontro auto-moto, un ferito gravissimo

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Un trentunenne è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo che la sua moto si è scontrata con un auto questa mattina presto in via Asiago a Como.

Soccorso, è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di circolo di Varese dove è ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Nell'incidente ha subito un trauma cranico, un trauma addominale, un trauma toracico bilaterale e fratture agli arti e alle costole.