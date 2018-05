Governo, M5s-Lega oggi al Colle. Ultimo incontro notturno. Opzione politica ma restano dubbi

Nuovo vertice in tarda serata tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico M5S Luigi Di Maio. Il terzo incontro, ieri a Milano, tra i due leader, dopo quello al Pirellone e quello nello studio di commercialisti del deputato Stefano Buffagni. Sul tavolo, il nome del premier del governo gialloverde. "L'incontro - ha detto Di Maio all'uscita - è andato bene, è servito a rifinire gli ultimi dettagli di questo governo".

Il vertice notturno tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, l'ultimo della estenuante giornate trattative milanesi tra M5S e Lega, avviene all'hotel President, in pieno centro a Milano. E' un vertice lungo che vede sul tavolo il nome del futuro premier del governo gialloverde. Un nome che, al momento, non solo non trapela ma è ancora avvolto da dubbi. Nell'ottovolante della trattativa le ultime ore della sera vedono tornare in auge la soluzione politica. Ma chi? Spunta il ticket Riccardo Fraccaro-Giancarlo Giorgetti, con quest'ultimo che, con il passare delle ore, aumenta le sue chance di andare a Palazzo Chigi. Ma spunta anche un'altra ipotesi, quella, iniziale, della staffetta tra Di Maio e Salvini, Un'ipotesi che, secondo alcune fonti a conoscenza della trattativa, avrebbe visto la contrarietà della Lega. E allora, a fine serata, si resta lì, sulla sfida tra un leghista e un pentastellato, con l'opzione di una figura terza che non si può, al momento, ancora escludere e che leverebbe dall'impaccio M5S e Lega ma avrebbe l'effetto collaterale della scelta tecnica. Una volta che Salvini lascia l'albergo restano nella hall i membri della delegazione pentastellata: Vincenzo Spadafora, Stefano Buffagni, Pietro Dettori, oltre a Di Maio, A tarda notte il gruppo lascia l'albergo. Parole di cauto ottimismo da Di Maio. Ma l'impressione è che solo oggi il nome del premier potrà avere, in caso l'intesa vada a buon fine, l'ok dei due partiti.



Lega e Movimento Cinque stelle hanno comunicato in serata al Quirinale che sono pronti a riferire "su tutto". Oggi Salvini e Di Maio saliranno al Colle: prima Mattarella vedrà i 5stelle e poi la Lega.