Feriti uomo e portinaia in fortino droga

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - E' entrato, verso le 11, armato di coltello nel palazzo di viale Bligny 42, il cosiddetto 'fortino della droga' di Milano poco distante dall'Università Bocconi, ha ferito lievemente dietro l'orecchio una donna di 71 anni, ex portinaia della palazzina e che si trovava all'ingresso, e poi è salito al primo piano e ha colpito con tre coltellate un suo connazionale. L'aggressore, un egiziano di 37 anni, scarcerato due giorni fa, è stato poi bloccato dai carabinieri del Nucleo radiomobile dopo un inseguimento in piazzale Corvetto, dentro ad un ipermercato dove cercava di nascondersi. L'egiziano ferito, colpito con due coltellate al torace e una alla coscia, è stato portato in codice rosso al Policlinico, dove verrà operato, ma non è in pericolo di vita. L'anziana ex portinaia, invece, è stata medicata sul posto, dove sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia Porta Monforte. L'aggressore, portato in caserma, era già finito in carcere a Novara per fatti di droga.