Troppi bimbi senza sport e libri

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Solo 1 bambino su 10 frequenta l'asilo nido o un servizio per la prima infanzia; quasi 1 su 3 è senza mensa a scuola e più di 1 ragazzo su 10 abbandona gli studi prima del tempo. E, ancora, quasi la metà dei minori non legge libri, quasi 1 su 4 non naviga in internet e oltre 1 su 3 non fa sport. Sono alcuni dati sulla povertà educativa in Lombardia, fotografata dal nuovo rapporto "Nuotare contro corrente. Povertà educativa e resilienza in Italia" diffuso da Save the Children in occasione del lancio della campagna Illuminiamo il futuro.

Eppure, come rivela il nuovo indice di povertà educativa (IPE) la Lombardia è la seconda regione italiana più virtuosa, dopo il Friuli-Venezia Giulia, in cui minore è il tasso di povertà educativa. A seguire Piemonte e Emilia-Romagna, mentre Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Molise sono i territori in cui i minori sono maggiormente privati della possibilità di sviluppare percorsi di resilienza, determinanti per superare condizioni di svantaggio iniziali.