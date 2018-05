Inzaghi, Sassuolo non si farà umiliare

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Il Sassuolo non andrà a San Siro a farsi umiliare, giocherà con la mente libera e per l'Inter non sarà una partita semplice". Ne è certo l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, che ha commentato così a poche ore dalla sfida di San Siro tra Inter e Sassuolo in cui i nerazzurri sono chiamati a vincere con 6 gol di scarto per migliorare la differenza reti con i biancocelesti in vista dello scontro diretto dell'Olimpico che varrà la Champions League. "Se meritiamo la Champions? Abbiamo fatto un qualcosa di straordinario - ha aggiunto Inzaghi alla vigilia di Crotone - per essere lì a giocarcela con queste squadre che sono corazzate costruite con altri budget. Ci abbiamo messo la forza di gruppo e l'entusiasmo della gente e sappiamo che grazie ai record siamo lì a giocarcela. L'abbiamo voluta con tutte le nostre forze e vogliamo prendercela. Sono le ultime due partite prima questa di Crotone che sarà molto importante e difficile, perché loro si giocheranno tanto, come ci giochiamo tantissimo noi".