Governo: proteste anti M5S-Lega davanti al Pirellone

Protesta di alcune decine di manifestanti davanti al Pirellone dove sono in corso le riunioni tra M5S e Lega per il contratto di governo. "Reddito per tutti, razzismo per nessuno", si legge nello striscione esposto all'ingresso della via che conduce al grattacielo Pirelli. I manifestanti espongono anche le sagome di Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi, con gli ultimi due che compongono le facce di uno stesso cartello: "La doppia faccia della casta", si legge sotto i profili dell'ex cavaliere e del leader di FI. E un altro cartello recita: "Salvini, Di Maio, Renzi e Berlusconi, tutta la casta dei coglioni".