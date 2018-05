Di Maio-Salvini, al via vertice a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Luigi Di Maio è arrivato al Pirellone per il vertice con Matteo Salvini. Di Maio è giunto all'incontro con un'ora di ritardo rispetto all'agenda, che prevedeva che il vertice iniziasse alle 16. Il segretario della Lega era arrivato al Pirellone circa un'ora prima. Nessuna risposta "politica" ai giornalisti da parte di Salvini al suo arrivo. In attesa dei leader, il tavolo tecnico era già stato avviato. Per la Lega partecipano Roberto Calderoli, Nicola Molteni, Armando Siri, Gian Marco Centinaio e Claudio Borghi; per i 5 Stelle Danilo Toninelli, Alfonso Bonafede, Vincenzo Spadafora e Laura Castelli. Presenti al Pirellone anche il vice segretario del Carroccio Giancarlo Giorgetti e il responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle Rocco Casalino.