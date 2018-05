Bandi solo online a Milano, stop carta

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - A Milano nessuna coda allo sportello e nessun documento cartaceo saranno più necessari per partecipare ai bandi indetti dal Comune. Basterà compilare un modulo online disponibile sette giorni su sette a qualsiasi ora sul sito del Comune. La novità è stata introdotta dall'amministrazione, che l'ha utilizzata per la prima volta in occasione del lancio del "Bando alle periferie 2018". "Grazie a una piattaforma di ultima generazione per la creazione dei procedimenti amministrativi digitali eviteremo l'accumularsi di carta negli uffici e allo stesso tempo garantiremo ai cittadini la possibilità di partecipare alle nostre selezioni direttamente da casa - ha commentato l'assessore alla Trasformazione digitale del Comune di Milano, Roberta Cocco - a qualsiasi ora e senza la necessità di adeguarsi agli orari degli sportelli comunali, con una proceduta guidata e sicura".