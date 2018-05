Soleri si congeda da Arlecchino

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Dopo 2283 recite in Italia e nel mondo (in totale lo spettacolo ne ha fatte 2949) e dopo essere stato inserito nel Guinness dei Primati per la più lunga performance di teatro nello stesso ruolo, a qualche mese dagli 89 anni, Ferruccio Soleri si congeda dal suo Arlecchino, personaggio di cui - dice all'ANSA - "non sono mai stato stanco". Il Piccolo lo festeggia domenica 13 maggio al Chiostro di via Rovello, subito dopo la recita in cui, come d'ora in poi sarà, il ruolo di Arlecchino sarà interpretato da Enrico Bonavera.

Il lunghissimo viaggio dello spettacolo, cominciato nel 1947, continuerà comunque: in giro per il mondo (in autunno sarà in Algeria); nella stagione 2018/2019; come palestra per i giovani attori che escono dalla Scuola del Piccolo Teatro, affiancandosi ad interpreti di più lunga carriera ed esperienza.