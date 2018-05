Open Italia, cinque italiani in gara

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - European Tour, alla 75/a edizione dell'Open d'Italia (31 maggio - 3 giugno) gli azzurri potranno contare su un pokerissimo d'eccezione. Nel secondo evento stagionale delle Rolex Series, oltre a Francesco Molinari (a caccia del tris dopo i successi del 2006 e del 2016) ci sarà pure il fratello Edoardo. Ma anche Renato Paratore, Nino Bertasio e Matteo Manassero. Proprio quest'ultimi due a Soiano del Lago (Brescia) giocheranno in casa. E potranno contare sull'affetto del pubblico che nella passata stagione del torneo, al Parco di Monza, ha fatto registrare il nuovo record di presenze (73.000 spettatori in 4 giorni di gare). "E' semplicemente fantastico -ha detto Manassero- poter giocare l'Open nel mio circolo. Non vedo l'ora". Sulla stessa lunghezza d'onda Bertasio. "Sarà la prima volta che parteciperò a un evento così importante nel campo in cui sono cresciuto. Il percorso è bellissimo e si estende tra le montagne e il lago di Garda. Mi aspetto una gara divertente e impegnativa".