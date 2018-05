Furto da 200mila euro a sposi in hotel

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Erano arrivati dall'Iran a Milano per la luna di miele e alloggiavano, assieme ad altri familiari, in un hotel a cinque stelle. Una sera, quando sono rientrati in camera, hanno scoperto che qualcuno aveva fatto razzia di orologi, bracciali, collane, vestiti e borse di lusso, comprati nelle vie dello shopping milanese, ma anche dei due anelli matrimoniali con diamanti incastonati per un valore totale di circa 200mila euro, sradicando addirittura la cassetta di sicurezza da un armadio. Presi fra l'altro un orologio Cartier, due bracciali Hermes e una spilla Chanel.

Il padre nella denuncia presentata ai carabinieri ha segnalato, tra l'altro, che la porta della camera non aveva all'apparenza segni d'effrazione o danneggiamento Sul furto ai danni dei due neo sposi, 35 anni lui e 31 lei, stanno indagando i carabinieri, coordinati dal pm David Monti, che ha aperto un'inchiesta per ora a carico di ignoti.