Frana Valchiavenna, chiesta l'emergenza

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - La Regione Lombardia ha formalizzato la richiesta dello stato d'emergenza per la frana del Gallivaggio, in provincia di Sondrio, che da fine aprile ha creato disagi e la chiusura a più riprese della statale fra i Comuni di Madesimo e Campodolcino, in Valchiavenna.

Dopo la caduta di diversi massi il 13 aprile, è sotto monitoraggio una massa rocciosa a rischio. E la statale che passa in zona è stata chiusa e riaperta in alcune fasce orarie.

Se la richiesta a Protezione civile e governo sarà accolta (e il presidente della Lombardia Attilio Fontana spera che il consiglio dei ministri si possa riunire al più presto per dare il via libera), sarà possibile - spiega una nota della Regione - "l'adozione di misure straordinarie nell'affidamento e gestione dei lavori per intervenire rapidamente".