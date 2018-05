Dark Polo Gang, con 'British' si svolta

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Dall'underground della trap alla fama virale sui social, da una serie reality su TimVision al palco dove si esibirà la più popolare stella americana tra pop e rap, la Dark Polo Gang si è trasformata da fenomeno a realtà. A segnare questo passaggio è l'uscita del singolo 'British': di questo e molto altro Dark Wayne, Tony Effe e Dark Pyrex hanno parlato con l'ANSA. "Post Malone? Un onore aprire il suo concerto", commenta Pyrex, al secolo Dylan Thomas Cerulli, parlando della loro partecipazione alla tappa italiana dell'americano, il 10 luglio a Rock in Roma. La band di 'Cavallini' e 'Cono gelato' vuole crescere e 'British' segna la transizione. "Con 'British' - spiega Pyrex - chiudiamo un capitolo e ne apriamo un altro. Dopo questo non sentirai più certi tipi di rime e concetti. Stiamo attraversando un cambiamento, e gli altri brani che stiamo preparando sono molto più sofisticati ma sempre trap: non abbandoneremo quella sonorità, però c'è un'evoluzione, il nostro istinto ci dice di cambiare".