Crollo palazzina,consegnati appartamenti

(ANSA) - LEGNANO (MILANO), 11 MAG - Sono state consegnate stamani a Legnano in una piccola cerimonia simbolica le chiavi di cinque appartamenti Aler (cioè dell'agenzia di edilizia popolare della Lombardia) ad altrettante famiglie rimaste senza casa a seguito del parziale crollo di una palazzina a Rescaldina (Milano) la vigilia di Pasqua, dovuto a un esplosione in un appartamento al piano terra.

Nell'esplosione e seguente crollo rimasero feriti quattro adulti e quattro bambini, oltre al sergente maggiore Saverio Sidella morto in ospedale 18 giorni dopo. Questo - ha sottolineato il presidente di Regione Lombardia, presente alla consegna chiavi insieme ai sindaci di Rescaldina, Michele Cattaneo, di Legnano, Giambattista Fratus e al presidente Aler Milano Angelo Sala - "viene visto come un gesto eccezionale, vediamo di fare in modo che in futuro sia la norma".