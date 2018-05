Case ereditate diventano d'appuntamento

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - La polizia ha sequestrato cinque appartamenti, a Milano, a una brasiliana di 46 anni denunciata per favoreggiamento della prostituzione. La donna, che ha cittadinanza italiana, era ben nota nell'ambiente delle escort dell'est Europa e delle transessuali brasiliane, a cui affittava per brevi periodi le abitazioni ereditate grazie al lascito (con obbligo di assistenza) di un italiano morto nel 2014. I prezzi andavano dai 200 ai 700 euro a settimana, variavano in base ai giorni e alla posizione delle case: due in via Lattanzio, una sull'Alzaia Naviglio Pavese, una in corso di Porta Romana e un'altra in corso Lodi.

Le indagini del commissariato Monforte Vittoria sono iniziate un paio di mesi fa ma le prime segnalazioni dei condomini risalgono al 2011. I vicini, infatti, lamentavano il continuo viavai di clienti, la sporcizia nello stabile (fazzoletti usati e preservativi abbandonati lungo le scale) e il cambio continuo delle inquiline.