A Milano i 3 giorni di 'Latte Days'

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - In vista del primo giugno, la giornata mondiale del latte, partono oggi da Milano i Latte Days (venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 maggio). Si tratta di laboratori e degustazioni con la Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi con uno stand in Piazza Castello nell'area del mercato di Campagna Amica, nell'ambito dell'iniziativa di Coldiretti che vede circa 50 stand in piazza. Latte Days è un progetto all'interno del "Programma latte nelle scuole" promosso dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, da Unioncamere, e finanziato dall'UE. Oggi in Camera di commercio a Palazzo Turati si è tenuta la festa del latte che coincide con la festa conclusiva del percorso di educazione alimentare promosso da Coldiretti in varie scuole delle province di Milano e Monza Brianza, alla presenza di circa 300 bambini, ai quali sono stati distribuiti latte e latticini.