White più sostenibile tra menta e surf

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Punta sulla sostenibilità la nuova edizione di White Milano, che si terrà dal 16 al 18 giugno, in contemporanea con Milano Moda Uomo. Tra le novità il nuovo progetto White street market, che ospiterà una selezione di brand del segmento sportswear&streetwear e sarà aperta al pubblico.

Nel segno della sostenibilità debutta Wrad, marchio made in Italy vincitore del RedDot Design Award per l'innovazione sostenibile grazie a Graphi-tee, T-shirt che tinta con grafite riciclata, secondo una tecnica tramandata nei secoli dagli abitanti di Monterosso Calabro, piccolo centro in provincia di Vibo Valentia. Al salone Wrad presenta in esclusiva internazionale, Mint Fiber, una fibra ricavata dalla menta. Allo White street market anche Exkite, marchio fondato dall'ex kiter professionista Renzo Mancini, con le vele da kite surf, rinate a nuova vita. Special guest del salone è Matthew Miller, che nel 2010 ha lanciato il suo brand che si caratterizza per il mix di elementi sartoriali e materiali tecnici.